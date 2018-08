Gewaltausbruch bei Kundgebung von US-Rechtsextremen

Vor einem Jahr sorgten die gewaltsamen Proteste in Charlottesville für weltweites Aufsehen. Nun ist es bei einem ähnlichen Aufmarsch in den USA erneut zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen.

Zwischen Anhängern rechtsextremer Gruppen und linken Gegendemonstranten hat es in der US-Westküstenstadt Portland gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben. Laut Polizei flogen bei den Kundgebungen am Samstag im Bundesstaat Oregon Steine und Flaschen. Die Sicherheitskräfte ordneten daraufhin die Auflösung der Demonstrationen an. Linke Aktivisten beschuldigten die Polizei, gezielt eine Eskalation herbeigeführt zu haben.

Die rechtsextremen Gruppen Patriot Prayer und Proud Boys hatten zu einer Demonstration in einem Park aufgerufen, um den Patriot-Prayer-Gründer Joey Gibson zu unterstützen. Gibson kandidiert für die Republikanische Partei von US-Präsident Donald Trump für einen Sitz im US-Senat.

Gegner des rechten Aufmarschs hatten zu einer eigenen Kundgebung aufgerufen. An der Gegenkundgebung beteiligten sich auch Musiker, einige Demonstranten erschienen in Clowns-Kostümen.

Videos zeigten Hunderte Demonstranten und starke Polizeieinheiten. Auch Rauchwolken waren auf den Aufnahmen zu sehen. Die Sicherheitskräfte lösten die Kundgebungen nach den Stein- und Flaschenwürfen auf. Die Polizei beschlagnahmte nach eigenen Angaben Feuerwerkskörper.

Die Organisatoren der Gegenkundgebung erhoben im Anschluss schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Die Demokratischen Sozialisten Amerikas schrieben im Kurzbotschaftendienst Twitter, Polizisten hätten "ohne Warnung" mit Blendgranaten auf die "antifaschistische Gruppe" geschossen. Die Sicherheitskräfte hätten die Lage eskalieren lassen und eine "gefährliche Situation" herbeigeführt.

Unedited video of the moment when @PortlandPolice let out the first flash bang and began trying to break up today's protest #defendpdx #AllOutPDX #LiveOnK2 pic.twitter.com/sC1OAVD7PZ