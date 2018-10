Handelsstreit schwächt Wachstum

Chinas Wirtschaft so schwach wie lange nicht

19.10.2018, 08:48 Uhr | rtr

Der Tiefwasser-Hafen in Peking: Die chinesische Wirtschaft hat mit dem Handelskonflikt mit den USA zu kämpfen. (Quelle: Xinhua/imago)

Die chinesische Wirtschaft schwächelt wie zu Zeiten der globalen Finanzkrise. Der Grund: der Handelsstreit mit den USA. Auch die Prognosen von Analysten werden unterboten.

Belastet vom Handelsstreit mit den USA ist Chinas Wirtschaft im dritten Quartal so wenig gewachsen wie zuletzt während der globalen Finanzkrise. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent zu, wie aus am Freitag vorgelegten offiziellen Daten hervorging. Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet nach einem Plus von 6,7 Prozent im Vorquartal. Die chinesischen Börsen reagierten mit Abschlägen im frühen Handel.

Die USA und China überziehen sich seit Monaten gegenseitig mit Importzöllen. Eine echte Entspannung in dem Konflikt ist bislang nicht in Sicht. Das Wachstum im vergangenen Vierteljahr war das schwächste seit dem ersten Quartal 2009, als die globale Finanzkrise die Konjunktur belastete. Auch die Industrieproduktion im September fiel mit 5,8 Prozent niedriger aus als von Experten erwartet. Investitionen in den ersten neun Monaten des Jahres sowie die Einzelhandelsumsätze im September legten dagegen mehr als erwartet zu.