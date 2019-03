Beobachter der Opposition?

Schüsse bei Kommunalwahl in der Türkei – zwei Tote

31.03.2019, 12:00 Uhr | dpa, AFP

Schwer bewachter Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten (Hintergrund) in Istanbul: Laut Opposition handelt es sich bei den zwei Toten um Wahlbeobachter. (Quelle: Lefteris Pitarakis/dpa)

Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation: Die türkische Wirtschaft ist in der Krise. Die landesweiten Kommunalwahlen gelten als Stimmungstest für Erdogan – und werden nun von Gewalt überschattet.

Während der Kommunalwahl in der Türkei sind im ostanatolischen Malatya zwei Menschen erschossen worden. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, zwei Gruppen seien am Sonntag in einem Wahllokal im Bezirk Pötürge aneinandergeraten. Einer habe daraufhin eine Pistole gezogen und zwei Menschen getötet. Der Schütze sei festgenommen worden.

Der Chef der kleinen Oppositionspartei Saadet, Temel Karamollaoglu, schrieb auf Twitter, die Opfer seien zwei Wahlbeobachter seiner Partei. Die beiden hätten gegen eine offene Stimmabgabe protestiert und seien daraufhin getötet worden. Präsident Erdogan hat den Vorfall nach seiner Stimmabgabe in Istanbul bestätigt, Ermittlungen seien eingeleitet worden.

Scharfe Angriffe im Wahlkampf

Rund 57 Millionen Türken sind landesweit dazu aufgerufen, Bürgermeister, Gemeinderäte und andere Kommunalpolitiker zu wählen. Die Abstimmung findet in allen 81 Provinzen gleichzeitig statt. Nach offiziellen Angaben sind landesweit rund 553.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Der Wahlkampf war geprägt von scharfen Angriffen von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf die Opposition, die er als Feinde der Türkei und des Islam bezeichnete. Die Wahl erklärte er zur Frage des "nationalen Überlebens" und beschwor immer wieder die Bedrohung durch äußere Feinde. Obwohl Erdogan selbst nicht zur Wahl steht, tourte der Präsident über Wochen durch das Land und machte so die Wahl auch zu einer Abstimmung über seine eigene Politik.

Oppositionsparteien verbünden sich

Die Wahl fällt in eine Zeit schwerer Wirtschaftsprobleme: Erstmals seit zehn Jahren ist die Türkei in die Rezession gerutscht, die Inflation liegt bei knapp 20 Prozent und die Arbeitslosigkeit ist auf über 13 Prozent gestiegen. Kurz vor der Wahl sorgten starke Schwankungen der Währung für zusätzliche Nervosität in Ankara, nachdem die Lira vergangenen Sommer inmitten einer diplomatischen Krise mit den USA massiv eingebrochen war.





Besonders in den Metropolen Istanbul und Ankara wird ein enges Rennen erwartet. Erdogans AKP schickt am Bosporus den früheren Regierungschef Binali Yildirim ins Rennen, während die Opposition auf den jungen Bezirksbürgermeister Ekrem Imamoglu setzt. Wie bereits bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Juni tritt die AKP mit der ultrarechten MHP an, während die linksnationalistische CHP ein Bündnis mit der rechten IYI-Partei geschlossen hat.