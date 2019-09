LIVEAufstand gegen Johnson

Die historische Brexit-Debatte im Livestream

03.09.2019, 16:46 Uhr | dru, dpa

Mit seinem kompromisslosen Brexit-Kurs hat Boris Johnson die Opposition und Teile seiner Partei herausgefordert. Am Dienstag kommt es im Unterhaus zum Showdown. Verfolgen Sie die Debatte hier im Livestream.

Schicksalstage im britischen Parlament – wieder einmal. Nach dem Ende der Sommerpause werden die Abgeordneten mit einer Entscheidung von historischer Tragweite konfrontiert. Die Opposition im britischen Unterhaus und Abweichler aus den Reihen der regierenden Konservativen wollen Premier Boris Johnson per Gesetz davon abhalten, ohne Abkommen aus der EU auszuscheiden.

Bis Anfang kommender Woche müsste der komplette Gesetzgebungsprozess durchlaufen sein, weil Johnson dann die Abgeordneten in den Zwangsurlaub schickt. Die Debatte begann hitzig. Der Ausgang ist völlig offen. Verfolgen Sie die spannende Sitzung bei t-online.de im Livestream. Im Newsblog halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Der Livestream aus dem britischen Unterhaus in englischer Sprache:

Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat massiven Widerstand seiner Labour-Partei gegen einen chaotischen Brexit angekündigt und auch einen Misstrauensantrag gegen Johnson ins Spiel gebracht. Corbyn forderte am Montag erneut die anderen Oppositionsparteien zur Zusammenarbeit auf: "Diese Woche könnte unsere letzte Chance sein."





Die Abgeordneten stehen bei ihren Beratungen unter enormem Zeitdruck. Wenn Johnson kommende Woche das Parlament für mehrere Wochen in die Zwanspause schickt, werden nicht abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren einfach verfallen. Die meisten Fallstricke lauern im Oberhaus. Obwohl die Brexit-Gegner dort in der Überzahl sind, drohen Brexit-Hardliner mit einer Flut von Anträgen und Dauerreden (Filibuster), wertvolle Zeit zu verschwenden. Wenn nötig wollen die Parlamentarier daher auch bis spät in die Nacht und ins Wochenende hinein tagen.