LIVEUnterhaus-Drama

Verhindert das Parlament den No Deal? Debatte im Livestream

04.09.2019, 20:09 Uhr | dru, dpa

Drohende Revolte: Boris Johnson muss im britischen Unterhaus eine Niederlage fürchten. (Quelle: Jessica Taylor/UK Parliament/Handout via Xinhua/imago images)

Boris Johnsons kompromissloser Brexit-Kurs scheint gescheitert. Nun wollen seine Gegner ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit durchs Parlament bringen. Verfolgen Sie die Debatte hier im Livestream.

Schicksalstage im britischen Parlament – die Fortsetzung. Nachdem Boris Johnson eine empfindliche Niederlage einstecken musste und nun rechnerisch keine Mehrheit mehr im Unterhaus hat, wollen seine Gegner heute ein Gesetz durchpeitschen, das einen Brexit ohne Abkommen aus der EU ausschließen soll.

Bis Anfang kommender Woche müsste der komplette Gesetzgebungsprozess durchlaufen sein, weil Johnson dann die Abgeordneten in den Zwangsurlaub schickt. Verfolgen Sie die spannende Sitzung bei t-online.de im Livestream. Im Newsblog halten wir Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Der Livestream aus dem britischen Unterhaus in englischer Sprache:

Johnsons Niederlage am Dienstagabend fiel deutlich aus. 328 Abgeordnete stimmten für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet – 301 waren dagegen. Dem Votum der Opposition schlossen sich auch 21 Abgeordnete der Torys an. Sie wurden im Anschluss aus der Partei geworfen. Johnson kündigte an, für den Fall, dass das Gesetz heute das Unterhaus passiert, einen Antrag auf Neuwahlen zu stellen.





Die Abgeordneten stehen bei ihren Beratungen unter enormem Zeitdruck. Wenn Johnson kommende Woche das Parlament für mehrere Wochen in die Zwangspause schickt, werden nicht abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren einfach verfallen. Die meisten Fallstricke lauern im Oberhaus. Obwohl die Brexit-Gegner dort in der Überzahl sind, drohen Brexit-Hardliner, mit einer Flut von Anträgen und Dauerreden (Filibuster) wertvolle Zeit zu verschwenden. Wenn nötig wollen die Parlamentarier daher auch bis spät in die Nacht und ins Wochenende hinein tagen.