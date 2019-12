Abstimmung in Großbritannien

Der Zukunft hängt von diesen Wählern ab

Sie gelten als die unberechenbarste Größe der Wahl – und könnten das Schicksal des Landes mit ihrer Stimme entscheiden: Früher gingen junge Menschen in Großbritannien nur selten wählen. Doch das hat sich geändert.

Boris Johnson oder Jeremy Corbyn? Wer das Rennen um die Downing Street am Donnerstag gewinnt, hängt entscheidend von der britischen Jugend ab. Doch die jungen Wähler sind eine schwer zu berechnende Größe: Sie gelten als pro-europäisch und links, stellen aber auch die Gruppe dar, die am häufigsten nicht zur Wahl geht. Premierminister Johnson liegt in Umfragen vorne, doch die wachsende junge Wählerschaft könnte das Ergebnis zugunsten von Oppositionsführer Corbyn ändern.

Wen unterstützen die junge Wähler?

Bei der Parlamentswahl 2017 unterstützten 66 Prozent der Wähler im Alter von 18 und 19 Jahren die oppositionelle Labour-Partei. Nur 19 Prozent von ihnen stimmten für die regierenden Konservativen. Je älter die Wähler, desto wahrscheinlicher ist es laut des Meinungsforschungsinstituts YouGov, dass sie für die Tories stimmen.

Bei der Europawahl im Mai unterstützten jüngere Wähler die Liberaldemokraten und die Grünen: zwei Anti-Brexit-Parteien. Bei den Parlamentswahlen wird die Jugend nach Einschätzung der Politikdozentin Rosalind Shorrocks aber zu Labour tendieren, wenn es in den Wahlkreisen auf ein Duell zwischen einem Labour- und einem Tory-Kandidaten hinausläuft. Laut ihr sind junge Frauen Labour gegenüber positiver eingestellt als junge Männer.

Welche Themen sind der Jugend wichtig?

Der Brexit gehört zu den wichtigsten Themen bei jüngeren Wählern, vor allem bei denen, die 2016 zu jung waren, um am Referendum teilzunehmen. "Junge Menschen sind besonders für den Verbleib Großbritanniens in der EU – diese Einstellung ist seit der Abstimmung gleich geblieben", sagte Shorrocks.

Labour strebt ein zweites Referendum an, bei dem zwischen einer weicheren Form des Brexit und dem EU-Verbleib gewählt werden kann. Neben dem Brexit interessierten sich die Jugendlichen für die Klimakrise und das Gesundheitssystem, sagte Johnny Lucas, Sprecher von "For Our Future's Sake" (FFS), einer Jugendkampagne für ein zweites Referendum.

Werden die Jungen überhaupt wählen gehen?

Nach Angaben von FFS haben sich 1,4 Millionen Menschen unter 25 Jahren registriert, um ihre Stimme am Donnerstag abzugeben. 2017 waren es nur 900.000. "Das übertrifft alle Prognosen und Erwartungen", sagte FFS-Mitbegründerin Amanda Chetwynd. "Es ist das echte 'Jugendbeben', das 2017 angekündigt wurde, und es macht das Ergebnis dieser Wahl umso unberechenbarer."

Auch Experten prognostizieren eine höhere Wahlbeteiligung bei jüngeren Wählern. "Die Wahlbeteiligung für die unter 30-Jährigen steigt seit 2010, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sich das ändert", sagte Shorrocks. 2017 gaben fast 54 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ihre Stimme ab, bei der Wahl 2015 waren es nach Angaben der Meinungsforscher von Ipsos Mori nur 38 Prozent.