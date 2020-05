Wegen Corona

Regierungschef Rutte konnte sich nicht von Mutter verabschieden

26.05.2020, 18:37 Uhr | AFP

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, schließen die Niederlande für Besucher die Pflegeheime. Für Regierungschef Mark Rutte hatten die Auflagen schwere Konsequenzen, wie er nun mitteilt.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat wegen der Corona-Auflagen seine Mutter in den letzten Tagen vor ihrem Tod nicht besucht. Die 96-Jährige verstarb bereits am 13. Mai in einem Pflegeheim in Den Haag, wie Rutte am Montag mitteilte.

Der Regierungschef habe sich an "alle Anordnungen" gegen die Ausbreitung des Coronavirus gehalten, sagte ein Regierungssprecher. Er bestätigte damit Berichte, wonach Rutte in den letzten Tagen seiner Mutter nicht an ihrer Seite war. Laut Medienberichten starb die 96-Jährige nicht an einer Infektion mit dem Coronavirus.

Pflegeheime ab März für Besucher geschlossen

Die Pflegeheime in den Niederlanden waren am 20. März für alle Besucher geschlossen worden. Seit diesem Montag dürfen einzelne Besucher die Einrichtungen wieder aufsuchen.

In London sieht sich der Regierungsberater Dominic Cummings mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, weil er trotz bei ihm aufgetretener Anzeichen einer Corona-Infektion Ende März seine Londoner Wohnung verlassen und zu seinen Eltern ins mehr als 400 Kilometer entfernte Durham gefahren war –offenbar um seinen kleinen Sohn zu den Großeltern zu bringen.