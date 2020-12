Positiv getestet

Frankreichs Präsident Macron hat Corona

17.12.2020, 10:54 Uhr | rtr, ds

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus angsteckt. Zuvor habe er erste Symptome gezeigt, teilte das Präsidialamt in Paris mit.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Élyséepalast am Donnerstag mitteilte, hatte er zuvor erste Symptome gezeigt. Macron wird sich demnach entsprechend der geltenden Vorschriften für sieben Tage isolieren. Er werde seine Arbeit von zu Hause aus fortführen. Wo er sich angesteckt habe, sei unklar.

Macron hatte in den vergangenen Tagen unter anderem am EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen und die Pariser Kabinettssitzung geleitet. Auch Frankreichs Premierminister Jean Castex kündigte deshalb an, sich als Kontaktperson vorsorglich zu isolieren. Anders als der Präsident selbst gehört seine Frau Brigitte zur Risikogruppe: Die pensionierte Lehrerin ist 67 Jahre alt.

Frankreichs Präsident ist nicht der erste Staatschef, der positiv auf Covid-19 getestet wurde. Auch US-Präsident Donald Trump hatte im Oktober eine Corona-Infektion, der britische Premier Boris Johnson und der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro waren zuvor mit Corona infiziert. In Afrika ist der Regierungschef von Eswatine, Ambrose Dlamini, an dem Virus gestorben.