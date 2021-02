Unterstützung für Julia Nawalnaya

Darum tragen so viele Russinnen momentan rote Kleidung

05.02.2021, 10:27 Uhr | ds, dpa

In Russland posten Tausende Menschen Fotos von sich in roten Kleidungsstücken. Ein Zeichen gegen unfaire Gerichtsprozesse. Auslöser war die Frau des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny.

Rote Kleidungsstücke als Zeichen der Unterstützung: Tausende Russinnen zeigen sich aktuell mit roten Pullovern auf den Sozialen Netzwerken. Damit wollen sie Unterstützung für Julia Nawalnaya, die Frau des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, zeigen. Nawalny war Anfang der Woche in einem Prozess zu mehreren Jahren Haft in einem Straflager verurteilt worden. Vor Gericht trug Julia Nawalnaya einen auffälligen roten Pullover.



Als das Urteil verkündet wurde, wandte sich der russische Oppositionsführer noch einmal an seine Frau. Unter Tränen sagte er ihr: "Sei nicht traurig, alles wird gut."

Katja Fedorova, eine Modejournalistin aus Russland, verwandelte diese Worte in einen Hashtag (eine Möglichkeit, in sozialen Netzwerken Beiträge zu Oberthemen zu bündeln) und lud ein Foto von sich in einem roten Rollkragenpullover auf Instagram hoch. Dazu schrieb sie: "Heute trage ich Rot als Zeichen der Unterstützung für Julia Nawalnaya sowie für alle Inhaftierten und Verurteilten, die keine Angst haben, ihre Ansichten zu äußern. Wir sind bei Ihnen und bereit zu helfen." Fast 20.000 Menschen versahen die Botschaft mit einem "gefällt mir", Tausende Frauen luden ebenfalls Fotos von sich in roten Kleidungsstücken hoch.

Alexej Nawalny wurde im Sommer 2020 bei einem Giftanschlag schwer verletzt und zur Behandlung nach Berlin geflogen. Erst vor wenigen Wochen flog er zurück nach Moskau, wo er nach seiner Rückkehr sofort inhaftiert und Anfang der Woche zu mehreren Jahren Straflager verurteilt wurde. Während seiner Genesung in Deutschland habe er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Strafverfahren verstoßen, weil er sich nicht bei den russischen Behörden gemeldet hatte. Nawalny war wegen Betrugs und Veruntreuung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, die nun zu einer Haftstrafe umgewandelt wurde.