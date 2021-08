Ein Jahr auf Bewährung

Bruder von Kremlgegner Nawalny verurteilt

06.08.2021, 15:21 Uhr | dpa

Alexej Nawalny (links) mit seinem Bruder Oleg auf einer Demonstration in Moskau 2019: Olegs Anwälte wollen Berufung gegen das Urteil einlegen. (Archivfoto) (Quelle: IMAGO/Sergei Karpukhin)

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach einem auf ihn verübten Gift-Anschlag seit mehreren Monaten in Russland inhaftiert. Jetzt ist auch sein Bruder verurteilt worden: Er soll gegen Corona-Auflagen verstoßen haben.

Der Bruder des Kremlgegners Alexej Nawalny ist in Russland im Zusammenhang mit den Protesten zu Jahresbeginn zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das teilte das Team des Oppositionellen am Freitag auf Twitter mit und veröffentlichte ein Foto von Oleg Nawalny. Die Anwälte wollten Berufung gegen das Urteil einlegen.

Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, dass bei den von Nawalnys Team organisierten Demonstrationen für die Freilassung des Kremlkritikers Anfang des Jahres gegen Corona-Auflagen verstoßen wurde. Am Dienstag war deswegen bereits die Nawalny-Vertraute und Anwältin Ljubow Sobol zu anderthalb Jahren Freiheitsbeschränkung verurteilt worden.

Alexej Nawalny ist seit mehreren Monaten inhaftiert. Er wurde Mitte Januar bei seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland an einem Moskauer Flughafen festgenommen. Kurz darauf verurteilte ihn ein Gericht zu mehreren Jahren Straflager. Er soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von einem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok erholte. Das Urteil wurde international als politisch motiviert kritisiert.