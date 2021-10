Korruptionsvorwürfe

Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen Sebastian Kurz

06.10.2021, 18:27 Uhr | cck, rtr, AFP, dpa

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz: In der ÖVP-Parteizentrale soll es Durchsuchungen gegeben haben. (Quelle: imago images)

In Österreich wird gegen den Bundeskanzler ermittelt: Konkret geht es um den Verdacht der Untreue und Bestechung. Doch Sebastian Kurz wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Österreichs Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechung. Im Zuge dieser Ermittlungen hätten am Mittwoch Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten stattgefunden, darunter auch in einzelnen Büros zweier Bundesministerien, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Neben Kurz werde auch gegen neun weitere Beschuldigte ermittelt.

Laut Staatsanwaltschaft wird dem Verdacht nachgegangen, dass zwischen 2016 und zumindest 2018 Gelder des Finanzministeriums zur Finanzierung von parteipolitisch motivierten und mitunter manipulierten Umfragen eines Meinungsforschungsinstituts verwendet wurden. Diese Umfrageergebnisse seien – ohne als Anzeige deklariert worden zu sein – im redaktionellen Teil einer österreichischen Tageszeitung und anderen zu dieser Gruppe gehörenden Medien veröffentlicht worden, erklärte die WKStA den Vorwurf. Laut der Behörde besteht der Verdacht, dass im Gegenzug von den Amtsträgern im Rahmen von Medien- und Inseratekooperationen Zahlungen an das Medienunternehmen geleistet worden seien.

Kurz wies die Anschuldigungen zurück. "Ich bin überzeugt davon, dass sich auch diese Vorwürfe schon bald als falsch herausstellen werden", sagte der Bundeskanzler dem ORF. Er sprach von konstruierten Vorwürfen. Ermittler würden Chatnachrichten aus dem Zusammenhang reißen oder falsch darstellen, so Kurz. "Und dann wird drumherum ein strafrechtlicher Vorwurf kreiert."

Die Opposition forderte eine Sondersitzung im Parlament. Kurz müsse Rede und Antwort stehen, sagte die Chefin der sozialdemokratischen SPÖ, Rendi Wagner: "Der Verdacht wiegt schwer".

Mehrere Durchsuchungen

Zuvor war es am Mittwochmorgen zu Razzien im Kanzleramt, in der Parteizentrale in Wien und im Finanzministerium, wie die ÖVP der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Die Betroffenen seien Mitarbeiter aus dem Kabinett des Kanzlers sowie ein Berater. Die im Zuge der Hausdurchsuchungen sichergestellten Beweismittel würden nun gesichtet und ausgewertet, so die WKStA. Weitere Details wurden nicht genannt.

Zu den Vorwürfen gegen den Kanzler selbst wollte sich zunächst niemand aus der ÖVP äußern. Gegen Kurz, der am Westbalkan-Gipfel in Slowenien teilnahm, wird bereits wegen möglicher Falschaussage in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ermittelt.

Ein Sprecher des Finanzministeriums bestätigte, dass es eine Razzia in einer Abteilung, aber nicht bei Finanzminister Gernot Blümel oder dessen Kabinett gegeben hat. Zudem würde der Vorwurf, dem die Hausdurchsuchung zugrunde liege, nicht in die Amtszeit des amtierenden Finanzministers fallen, hieß es.

ÖVP greift Justiz an – Kritik von SPÖ

Die ÖVP hatte zuvor die Ermittlungen kritisiert: "Nach den falschen Anschuldigungen, die schon gegen Sebastian Kurz und andere erhoben wurden, die sich mittlerweile alle als haltlos herausgestellt haben, werden nun weitere Vorwürfe konstruiert über Vorgänge, die teilweise fünf Jahre zurückliegen", hieß es in einer Mitteilung zur Hausdurchsuchung in der Parteizentrale. "Das passiert immer mit demselben Ziel und System: die Volkspartei und Sebastian Kurz massiv zu beschädigen." Die Partei kritisierte, dass Journalisten vorab von der Durchsuchung gewusst hätten.

Die österreichische Zeitung "Kurier" berichtete bereits Mitte September über Gerüchte, nach denen eine Durchsuchung bevorstehen könnte. In der vergangenen Woche hielt die stellvertretende Generalsekretärin Gaby Schwarz dazu eine Pressekonferenz ab. "Bei uns ist nichts mehr zu finden. Es gibt nichts mehr", sagte Schwarz, wie der "Kurier" berichtete. Die ÖVP habe im vergangenen Jahr gelernt, Privates aus dem Handy zu löschen.

Für Kurz "wird es immer enger"

Christian Deutsch, Bundesgeschäftsführer der Oppositionspartei SPÖ, warf der ÖVP vor, mit allen Mitteln zu versuchen, "die Justiz an die Kandare zu nehmen". "Aber die Justiz tut unbeirrt ihre Arbeit und das ist auch gut so", sagte Deutsch weiter. Die ÖVP sei bereits seit Tagen "hochnervös und im Panikmodus". "Für Kurz und die türkise Familie wird es immer enger", kommentierte Deutsch in Anspielung auf die Parteifarbe der ÖVP. "Das türkise Kartenhaus bricht krachend zusammen".

Nach Ansicht der rechten FPÖ hat "sich die türkise ÖVP-Spitze in den letzten Jahren zunehmend in eine kriminelle Organisation verwandelt". Der ÖVP gehe es vor allem um die Macht, kritisierte der Generalsekretär der liberalen Neos, Douglas Hoyos. Er forderte die Kanzlerpartei auf, zur Aufklärung beizutragen statt den Ruf der Justiz zu beschädigen.

Ermittlungen gegen Kurz in anderer Sache

Gegen Kurz laufen bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Ibiza-Affäre. Die Ibiza-Affäre hatte im Mai 2019 ein politisches Erdbeben in Österreich ausgelöst, das zum Bruch der Regierungskoalition zwischen Kurz' ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ sowie zu vorgezogenen Neuwahlen geführt hatte. Seit Januar 2020 regiert die ÖVP in einer Koalition mit den österreichischen Grünen.



Hintergrund war ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo, das zeigt, wie der damalige FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt.