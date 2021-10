Nach Kurz-Rücktritt

Schallenberg als neuer Kanzler Österreichs vereidigt

11.10.2021, 13:36 Uhr | dpa

Alexander Schallenberg: Er ist der neue Kanzler in Österreich. (Quelle: SKATA/imago images)

Nach Korruptionsvorwürfen: Erst vor zwei Tagen war Sebastian Kurz als Kanzler in Österreich zurückgetreten. Nun wurde sein Nachfolger vereidigt.

Alexander Schallenberg ist der neue Bundeskanzler in Österreich. Der bisherige Außenminister wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag in Wien als Regierungschef vereidigt.

Der vorherige Kanzler Sebastian Kurz war am Samstagabend unter dem Druck von gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen zurückgetreten, will aber ÖVP-Chef bleiben und zudem Fraktionsvorsitzender werden. Als seinen Nachfolger an der Regierungsspitze schlug er Schallenberg vor.

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Das Team soll Kurz' Aufstieg an die Spitze von ÖVP und Regierung seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte positive Medienberichte abgesichert haben.