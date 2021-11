Ankündigung des Kanzlers

In Österreich kommt der Lockdown für Ungeimpfte

12.11.2021, 14:12 Uhr | dpa, t-online

Absperrung am Stephansplatz in Wien: Österreich verschärft die Maßnahmen für Ungeimpfte. (Quelle: Skata/imago images)

Auch in Österreich sind die Infektionszahlen hoch. Erste Einschränkungen hat die Regierung bereits beschlossen. Jetzt will sie noch einen Schritt weitergehen.

In Österreich soll im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein Lockdown für Ungeimpfte eingeführt werden. Die entsprechenden Entscheidungen würden am Sonntag gefällt, kündigte Kanzler Alexander Schallenberg am Freitag angesichts stark steigender Infektionszahlen an.

Schallenberg hatte schon zuvor schärfere Maßnahmen in den Raum gestellt. Ein Lockdown für Ungeimpfte rücke näher. "Jetzt schon ist klar, dass dieser Winter und Weihnachten für die Ungeimpften ungemütlich wird", sagte er. Er nannte die Impfquote von rund 65 Prozent "beschämend niedrig" und forderte die Österreicher erneut auf, sich umgehend einen schützenden Stich zu holen.

Alexander Schallenberg: Er hat die Regierungsgeschäfte von Sebastian Kurz übernommen. (Quelle: SEPA.Media/imago images)



Ärzte schlagen immer lauter Alarm

Das Bundesland Oberösterreich, in dem die Impfquote besonders niedrig und die Infektionsrate besonders hoch ist, hatte bereits am Donnerstag angekündigt, ab Montag einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte einzuführen. "Die Situation ist dramatisch", erlärte Ministerpräsident Thomas Stelzer (ÖVP).

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt in Österreich wieder auf Rekordhöhe. Am Freitag wurden 11.798 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet. 2.294 Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, davon 436 auf Intensivstationen. 40 Personen starben. Die Situation in den Kliniken verschärfte sich weiter. Ärzte und Pflegekräfte schlagen inzwischen immer lauter Alarm.