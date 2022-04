Bei Kiew unter Beschuss geraten

In der Ukraine verletzter Fox-Reporter twittert aus Krankenhaus

08.04.2022, 15:53 Uhr | sje, t-online

Zwei von drei Journalisten überlebten nicht: Mitte März wurde ein Team des US-Senders Fox News in der Ukraine angegriffen. Nun gibt der Korrespondent ein Update zu seinem Zustand.

Mitte März waren drei Journalisten des US-Fernsehsenders Fox News bei Kiew unter Beschuss geraten. Zwei von ihnen wurden getötet, der dritte, Korrespondent Benjamin Hall, überlebte schwer verletzt. Er meldet sich nun aus dem Krankenhaus: Er sei "verdammt glücklich, hier zu sein", schrieb er auf Twitter einem Fox-Bericht zufolge. Mittlerweile sind die entsprechenden Tweets jedoch gelöscht.

Nach dem Angriff am 14. März war Hall in ein Krankenhaus in der Ukraine gekommen, von dort sei er nach Deutschland verlegt worden, schreibt Fox News. Mittlerweile befinde er sich in einer Gesundheitseinrichtung des US-Militärs. Auf Twitter berichtete er nun von seinen Verletzungen: Er habe auf einer Seite sein halbes Bein verloren, auf der anderen den Fuß. Eine Hand sei schwer verletzt, er könne auf einem Auge nicht mehr sehen und auch sein Gehör sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Er erinnerte zudem an seine Kollegen, die den Beschuss nicht überlebten: Kameramann Pierre Zakrzewski (55) und die ukrainische Journalistin Oleksandra Kuvshynova (24). Ukrainische Vertreter machen Russland für den Angriff verantwortlich.