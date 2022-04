Harris liegt drüber

US-Präsident meldet sein Einkommen an das Finanzamt

16.04.2022, 02:19 Uhr | AFP, cc

US-Präsident Joe Biden und seine Vize Kamala Harris auf dem Weg zu einer Pressekonferenz im Garten des Weißen Haus in Washington. (Quelle: Chris Kleponis/Pool via CNP/MediaPunch/imago images)

Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben dem Finanzamt für das vergangene Jahr 600.000 Dollar Einkommen gemeldet. Wesentlich höher fiel dagegen das Einkommen aus, das Bidens Vizepräsidentin angab.

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben für vergangenes Jahr ein Einkommen von gut 600.000 Dollar ans Finanzamt gemeldet. Wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte, hatte das Ehepaar 610.702 Dollar (564.713 Euro) Einkünfte und bezahlte darauf 150.439 Einkommenssteuer. Dies entspricht einem Steuersatz von 24,6 Prozent.



Mit der Veröffentlichung ihrer Steuererklärung knüpfen die Bidens an eine jahrzehntealte Tradition der US-Präsidenten an, die ihr Vorgänger Donald Trump unterbrochen hatte. Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff gaben ihrerseits ein Jahreseinkommen von 1,6 Millionen Dollar an. Darauf bezahlten sie 523.371 Dollar Einkommenssteuer, was einem Steuersatz von 31,6 Prozent entspricht.