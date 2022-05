London (dpa) - Bei den Kommunalwahlen in Gro├čbritannien haben die Konservativen von Premierminister Boris Johnson ersten Ergebnissen am Freitagmorgen zufolge schmerzhafte Verluste hinnehmen m├╝ssen.

So konnte die oppositionelle Labour-Partei erstmals die Kontrolle ├╝ber den Bezirksrat im Londoner Innenstadtbezirk Westminster erringen, in dem sich die Regierungsgeb├Ąude und viele Wahrzeichen der Stadt befinden. Auch der Bezirk Wandsworth ging erstmals seit vier Jahrzehnten an die Sozialdemokraten. Zumindest symbolisch gilt das als schwere Niederlage f├╝r den Premier.

In anderen Teilen Englands waren die Verluste der Tories zun├Ąchst begrenzt. Ob der durch die Aff├Ąre um illegale Lockdown-Partys im Regierungssitz in der Kritik stehende Premier durch die Kommunalwahlen weiter unter Druck geraten wird, steht daher noch nicht fest.

Auch in Schottland und Wales waren die W├Ąhler am Donnerstag zur Wahl neuer Gemeinde- und Bezirksr├Ąte aufgerufen. In Nordirland wurde ein neues Regionalparlament gew├Ąhlt. Mit der Ausz├Ąhlung der Stimmen sollte aber erst am Freitag begonnen werden. Ein Ergebnis wird im Laufe des Tages erwartet. Umfragen zufolge d├╝rfte die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein erstmals st├Ąrkste Kraft in Nordirland werden.