"Vor vier Wochen haben wir bereits damit begonnen, obwohl es noch keinen konkreten Auftrag gibt. Wir machen das also auf eigenes Risiko", sagte Papperger, der in den vergangenen Wochen bereits in zahlreichen Interviews die Werbetrommel f├╝r den R├╝stungskonzern ger├╝hrt hat.

Die Marder stehen im Zentrum einer Diskussion rund um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Der Bundestag hatte die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine Ende April genehmigt. Allerdings h├Ąlt sich die Bundesregierung mit Angaben zu einzelnen Waffentypen wie zum Beispiel Leopard-Kampfpanzern oder Marder-Sch├╝tzenpanzern bedeckt. Deutschland zog unter anderem einen Ringtausch in Betracht, wobei die Sch├╝tzenpanzer an Slowenien geliefert werden, das im Gegenzug Panzer an die Ukraine abgeben soll.