Die Hafenstadt im S├╝den der Ukraine ist seit Sonntagabend Ziel verst├Ąrkter russischer Raketenangriffe. Am Montagnachmittag schlugen w├Ąhrend eines Besuchs von EU-Ratspr├Ąsident Charles Michel mehrere Raketen in der Region ein. Michel und der ukrainische Ministerpr├Ąsident Denys Schmyhal mussten deswegen Schutz suchen. Damit zeige Russland seine wahre Haltung gegen├╝ber Europa, kommentierte am Abend Pr├Ąsident Selenskyj.

Angeblich noch Zivilisten im Werk Azovstal

Entgegen Berichten ├╝ber die vollst├Ąndige Evakuierung aller Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Werk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollen sich dort immer noch rund 100 Zivilpersonen aufhalten. Zudem hielten sich immer noch rund 100.000 Menschen in der schwer zerst├Ârten Stadt auf, sagte der regionale Verwaltungschef Pawlo Kyrylenko. "Schwer zu sagen, wer von ihnen die Stadt verlassen will", wurde er von der "Ukrajinska Prawda" zitiert.

Ukrainische Truppen haben sich im Stahlwerk verschanzt, der letzten Bastion in Mariupol. In den vergangenen Tagen wurden von dort mit Hilfe der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes mehrere hundert Frauen, Kinder und ├Ąltere Menschen evakuiert. Die Verteidiger von Azovstal wollten aber nicht ausschlie├čen, dass sich noch Zivilisten in einigen Kellern des weitl├Ąufigen Gel├Ąndes aufhielten.

