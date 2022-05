Die in der arabischen Welt bekannte Reporterin des katarischen TV-Senders Al-Dschasira (Al-Jazeera), Shireen Abu Akleh, sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilt das palĂ€stinensische Gesundheitsministerium mit. Eine anderer Journalist der palĂ€stinensischen Zeitung "Al-Kuds" sei bei dem Vorfall in Dschenin durch SchĂŒsse verletzt worden.