Aktualisiert am 12.05.2022 - 13:04 Uhr

Aktualisiert am 12.05.2022 - 13:04 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die ballistischen Raketen seien nach dem Start am fr├╝hen Donnerstagabend (Ortszeit) nahe der Hauptstadt Pj├Ângjang in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab mit. Es handelte sich demnach um Kurzstreckenraketen. Das Milit├Ąr hatte zuvor vom Start nur einer Rakete gesprochen.

S├╝dkoreas Streitkr├Ąfte h├Ątten die Wachsamkeit erh├Âht und arbeiteten eng mit den USA zusammen, hie├č es. Zun├Ąchst war unklar, wie weit die nordkoreanischen Raketen flogen. UN-Resolutionen verbieten dem Land den Test ballistischer Raketen jeglicher Reichweite. Das sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die einen oder mehrere Atomsprengk├Âpfe tragen k├Ânnen.

Der j├╝ngste Test erfolgt in Zeiten zunehmender Unsicherheit in der Region. Nordkokrea hat seit Beginn dieses Jahren mehrfach Raketen getestet, darunter auch mindestens eine Interkontinentalrakete. Zuletzt hatte Nordkorea am Samstag laut S├╝dkorea eine Rakete getestet, die aus einem U-Boot gestartet wurde.