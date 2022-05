Johnson: Erste Migranten sollen nach Ruanda geschickt werden

Das Gesetz trat erst k├╝rzlich in Kraft: Gro├čbritannien will illegal eingereiste Migranten nach Ruanda schicken. Die ersten seien nun informiert worden, sagt Premier Johnson. Die Regierung bereite sich auf Klagen vor.

Britische Beh├Ârden haben nach Angaben von Premier Boris Johnson die ersten 50 illegal ins Land eingereisten Migranten ├╝ber deren geplante Verschickung nach Ruanda informiert. Die Betroffenen haben demnach 14 Tage Zeit zum Einspruch gegen die Ma├čnahme. Wie der konservative Politiker der "Daily Mail" in einem am Samstag ver├Âffentlichten Interview sagte, bereite er sich auf einen juristischen Grabenkampf mit Gegnern seiner neuen Asylpolitik vor.

Im Zweifel werde er Gesetze ├Ąndern, um "linksgerichtete Anw├Ąlte" davon abzuhalten, das Programm zu torpedieren. Auch der Austritt aus der Europ├Ąischen Menschenrechtskonvention sei eine Option, so Johnson.

Illegal eingereiste Migranten sollen kein Asyl mehr bekommen

Die von der britischen Innenministerin Priti Patel im April vorgestellte Neuregelung trat k├╝rzlich in Kraft. Demnach soll k├╝nftig in Gro├čbritannien einer gro├čen Zahl der illegal eingereisten Migranten kein Recht auf Asyl mehr gew├Ąhrt werden. Sie sollen stattdessen nach Ruanda geschickt werden und dort einen Antrag auf Asyl in dem ostafrikanischen Land stellen k├Ânnen. Ein entsprechendes Abkommen mit Kigali sieht vor, dass Gro├čbritannien dem Land entsprechende finanzielle Mittel im Austausch zukommen l├Ąsst.