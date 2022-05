Aktualisiert am 14.05.2022 - 18:02 Uhr

Nach dem R├╝cktritt von Sebastian Kurz ├╝bernimmt nun der neue Bundeskanzler Nehammer auch die F├╝hrung der ├ľsterreichischen Volkspartei. Die steckt derzeit in einer schwierigen Lage.

Der seit gut f├╝nf Monaten amtierende ├Âsterreichische Bundeskanzler Karl Nehammer ist jetzt auch Parteichef der konservativen ├ľVP. Auf einem au├čerordentlichen Bundesparteitag stimmten am Samstag 100 Prozent der Delegierten f├╝r ihn. Der 49-J├Ąhrige nahm die Wahl an. Die ├ľVP regiert seit Anfang 2020 in einem B├╝ndnis mit den Gr├╝nen. Die Koalition gilt als stabil.