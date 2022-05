Tödliche SchĂŒsse Menschen in US-Supermarkt erschossen - rassistisches Motiv? Von dpa 15.05.2022 - 00:49 Uhr Lesedauer: 2 Min. In einem Supermarkt in Buffalo wurden mehrere Menschen erschossen. War die Tat rassistisch motiviert?. (Quelle: Derek Gee/The Buffalo News/AP/dpa./dpa)

New York (dpa) - Ein SchĂŒtze hat in der US-Stadt Buffalo das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet - die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines Hassverbrechen.

"Wir untersuchen diesen Vorfall sowohl als Hassverbrechen als auch als Fall von rassistisch motiviertem, gewaltbereitem Extremismus", sagte ein Ermittler der US-Bundespolizei FBI am Samstag in Buffalo. Der Mann sei direkt nach der Tat am Samstag in Gewahrsam genommen worden, sagte BĂŒrgermeister Byron Brown. "Was als ein schöner Tag in der Stadt Buffalo begann, hat sich in einen schrecklichen Tag verwandelt. Ein Tag, der jedem Mitglied unserer Gemeinschaft das Herz bricht", sagte Brown.

Der 18-jĂ€hrige TĂ€ter sei nicht aus der Gemeinde, sagte der BĂŒrgermeister. "Der SchĂŒtze reiste stundenlang von außerhalb dieser Gemeinde an, um dieses Verbrechen an den Menschen in Buffalo zu verĂŒben", sagte Brown weiter. Die Tat ereignete sich in und vor einem Supermarkt. Es sei ein Tag gewesen, an dem die Menschen den Sonnenschein und alle möglichen fröhlichen AktivitĂ€ten genossen hĂ€tten.

Tat live auf Social Media ĂŒbertragen

Nach Angaben der Behörden hatte der SchĂŒtze eine Kamera und trug einen Helm - er filmte die Tat und ĂŒbertrug sie live in einem sozialen Netzwerk. Es gebe "bestimmte Beweise", die auf eine rassistische Tat hindeuteten, hieß es weiter. Die Mehrzahl der Opfer sei schwarz gewesen. Nach ersten Erkenntnissen handelte der SchĂŒtze allein. Der Supermarkt befindet sich mehrere Kilometer nördlich vom Stadtzentrum Buffalos in einer Gegend, die vor allem von Schwarzen bewohnt wird. "Warum kommt ein Weißer hierher und schießt in einem schwarzen Supermarkt", sagte eine Anwohnerin im örtlichen Fernsehen.