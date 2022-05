Mehr als zwei Jahre lang gab es in Nordkorea offiziell keine Corona-Infektionen. Doch nun ist die Situation offenbar so gravierend, dass das Land einen Ausbruch meldet. Kim Jong Un schiebt die Schuld von sich weg.

Nordkorea versinkt im Corona-Chaos: Die Bevölkerung ist nicht geimpft, immer mehr Menschen erkranken an dem Virus. Doch auf wiederholte Hilfsangebote aus Südkorea geht der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nicht ein. Dabei gerät die Corona-Situation in dem 25-Millionen-Einwohner-Land außer Kontrolle.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte Nordkorea überhaupt den Corona-Ausbruch gemeldet. Laut Staatsmedien starben seitdem 50 Menschen an "Fieber", wie es genannt wird. Mehr als eine Million Einwohner sollen erkrankt sein.

Südkorea will "nicht an der notwendigen Unterstützung sparen"

Am Montag bekräftigte Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol sein Hilfsangebot. "Wenn die nordkoreanischen Behörden zustimmen, werden wir nicht an der notwendigen Unterstützung sparen", sagte er und stellte unter anderem Impfstoffe sowie medizinische Hilfsgüter und Personal in Aussicht. Nordkorea reagierte nach Angaben des Vereinigungsministeriums in Seoul bislang nicht auf das Angebot.