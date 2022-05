Zugleich schnellte die Arbeitslosenquote in der Volksrepublik auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. "Die Pandemie hat relativ große Auswirkungen auf den Wirtschaftsbetrieb", räumte der Sprecher des Statistikamtes, Fu Linghui, in Peking ein. Einige Ökonomen erwarten sogar, dass die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im laufenden zweiten Quartal schrumpfen könnte.

Peking kämpft gegen Covid-19-Ausbrüche

In Shanghai, Chinas bevölkerungsreichster Stadt mit mehr als 25 Millionen Einwohnern, wurden im April keine Autos verkauft. Autohäuser mussten geschlossen bleiben. Die Fluggesellschaft China Eastern Airlines, die ihren Sitz in der Stadt hat, gab einen Einbruch der Passagierzahlen im April von 90,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Solche Daten überschatteten die Pläne zur Wiedereröffnung der Börse in Shanghai und ließen die chinesischen Aktien zu Wochenbeginn sinken.