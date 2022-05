Energieversorgung Atomkraft? Ja, bitte! Großbritannien setzt auf Kernenergie Von dpa 19.05.2022 - 09:26 Uhr Lesedauer: 3 Min. Premier Boris Johnson: "Unser Ziel ist, mit einer Technologie, für die wir Pionierarbeit geleistet haben, erneut weltweit führend zu sein.". (Quelle: Henry Nicholls/PA Wire/dpa./dpa)

London (dpa) - Boris Johnson hat einen Ruf als Spieler. Daher dürfte sich der britische Premierminister mit seiner Ankündigung ganz in seinem Element gefühlt haben. "Jetzt ist es an der Zeit, eine Reihe großer neuer Wetten auf die Kernenergie einzugehen", kündigte Johnson in seiner Hauszeitung "The Telegraph" an.

Erklärtes Ziel: "Wir können nicht zulassen, dass unser Land von russischem Öl und Gas abhängig ist." Zwar will Johnson auch Wasserkraft sowie Windenergie, wo Großbritannien führend ist, weiter ausbauen. Doch im Gegensatz zu Deutschland setzt der Regierungschef der Atommacht auf die nukleare Option. Atomkraft? Ja, bitte!

Johnsons Plan: Acht neue Atomreaktoren bis 2030

Es sind - wie eigentlich immer bei Johnson - ziemlich ambitionierte Pläne. Bis 2030 könnten 95 Prozent der Elektrizität im Land kohlenstoffarm sein, also aus Sonne, Wind, Wasser und Atom stammen, mehr als 40.000 neue Jobs so entstehen, ließ der Premier ankündigen. Das Kernelement der "Energiesicherheitsstrategie" sind acht neue Atomreaktoren bis 2030 - einer pro Jahr, wie Johnson vorrechnete. Damit will der Premier einen gewaltigen Teil des Energiebedarfs decken. Bis 2050 soll sich die Produktion durch Atomenergie auf 24 Gigawatt mehr als verdreifachen und bis zu 25 Prozent des erwarteten Strombedarfs ausmachen.

Das Vorhaben stößt im Land durchaus auf Wohlwollen. Kernenergie hat breite Rückendeckung, auch die größte Oppositionskraft Labour stellte klar, sie sei eine "pro-Atom-Partei". Das steht in scharfem Kontrast zu Deutschland, wo der Atomausstieg politisch wie gesellschaftlich weitgehend Konsens ist und die Bundesregierung trotz der deutlich größeren Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland einen Kurswechsel ausschließt. Stattdessen orientiert sich Johnson - wie so oft - am traditionellen Erzrivalen Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron in diesem Jahr eine "Renaissance der Atomkraft" ankündigte.