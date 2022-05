Ukraine-Krieg Russische Armee: Azovstal und Mariupol sind gefallen Von dpa Aktualisiert am 20.05.2022 - 22:44 Uhr Lesedauer: 4 Min. Zuletzt konzentrierten sich die russischen Angriffe in Mariupol auf das Stahlwerk Azovstal. (Quelle: Alexei Alexandrov/AP/dpa./dpa)

Moskau/Mariupol (dpa) - Nach Wochen blutiger KĂ€mpfe steht das Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol nach Angaben aus Moskau unter russischer Kontrolle.

Alle KĂ€mpfer hĂ€tten sich ergeben, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitagabend in Moskau. Es seien insgesamt 2439 ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai in russische Gefangenschaft gekommen. Das Werk war das letzte StĂŒck der strategisch wichtigen Stadt im SĂŒdosten der Ukraine, das noch nicht komplett unter russische Kontrolle gewesen war.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu selbst habe PrĂ€sident Wladimir Putin ĂŒber die "vollstĂ€ndige Befreiung des Werks und der Stadt Mariupol" berichtet, sagte Konaschenkow. Der Einsatz russischer Soldaten sei damit nun abgeschlossen worden. Von ukrainischer Seite gab es zunĂ€chst keine BestĂ€tigung dafĂŒr.

Monatelange Belagerung

Russische Truppen hatten mit der Belagerung von Mariupol bereits kurz nach ihrem Einmarsch in die Ukraine Ende Februar begonnen. Bilder einer zerstörten Geburtsklinik gingen um die Welt. Wochenlang harrten Zivilisten in Kellern aus, selbst Trinkwasser fehlte in der umkÀmpften Stadt. Erst nach vielen gescheiterten AnlÀufen wurden Zivilisten aus der Stadt evakuiert. Zuletzt konzentrierten sich die russischen Angriffe auf das Stahlwerk, in dessen weitlÀufigen Kellern sich die letzten Verteidiger der Stadt verschanzt hatten.

Am Freitag kam nach Angaben des Ministeriums die letzte Gruppe von 531 KĂ€mpfern in Gefangenschaft, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Die Industriezone war seit dem 21. April von russischen Truppen blockiert gewesen. Der Kommandeur des Asow-Regiments sei in einem speziellen gepanzerten Fahrzeug abtransportiert worden.