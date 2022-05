Moskau/Espoo (dpa) - Russland hat seine Gas-Lieferungen nach Finnland am Samstagmorgen wie angek├╝ndigt eingestellt. Der russische Staatskonzern Gazprom teilte zur Begr├╝ndung mit, dass der finnische Versorger Gasum seine Zahlungen nicht - wie von Pr├Ąsident Wladimir Putin gefordert - in Rubel bezahlte.

Das Unternehmen in Espoo informierte am Samstagmorgen ebenfalls ├╝ber die Einstellung der Lieferungen. Gasum werde ab sofort und w├Ąhrend der Sommersaison Gas aus anderen Quellen ├╝ber die Balticconnector Pipeline an die Kunden liefern, hie├č es in der Mitteilung. Das Netz funktioniere weiter normal. Zuvor hatte Russland auch Polen und Bulgarien den Gashahn abgedreht, weil sie nicht in Rubel zahlen.