Berlin/Peking (dpa) - Neue Enth├╝llungen aus einem Datenleck zeigen nach Medienberichten das Ausma├č der Verfolgung und Masseninternierung in Xinjiang in Nordwestchina.

Die Ver├Âffentlichungen, die Chinas F├╝hrung als "verleumderisch" zur├╝ckwies, sorgten f├╝r Verstimmung im deutsch-chinesischen Verh├Ąltnis. In einer einst├╝ndigen Videokonferenz mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi forderte Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) am Dienstag eine transparente Aufkl├Ąrung der Vorw├╝rfe. Ihr Ministerium sprach von "schockierenden Berichten und neuen Dokumentationen ├╝ber schwerste Menschenrechtsverletzungen".

├ťber die "Xinjiang Police Files" berichtete ein internationaler Medienverbund, an dem unter anderen das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", der Bayerische Rundfunk, die britischeBBC, USA Today und die Zeitung "Le Monde" beteiligt sind. Die Unterlagen, tausende Fotos und offizielle Reden bieten demnach einen seltenen Einblick in die Umerziehungslager und Behandlung von Uiguren und anderen Mitgliedern von Minderheiten in Xinjiang. Der fr├╝here regionale Parteichef Chen Quanguo, der noch heute im m├Ąchtigen Politb├╝ro in Peking sitzt, hat nach diesen Angaben 2018 in einer Rede einen Schie├čbefehl bei der Flucht von H├Ąftlingen erlassen: "Erst t├Âten, dann melden."