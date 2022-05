Aus der Armee entlassen worden

Der aus dem Kaukasus stammende Offizier galt als ausgezeichneter Flieger. Allerdings wurde der 63-jÀhrige 2013 nach dem Absturz mit einer Su-27 aus der Armee in die Reserve entlassen. Wie sich herausstellte, hatte er den Kampfjet ohne die nötige Zulassung geflogen. Damals konnte Botaschow sich per Schleudersitz retten.

Wie der General zum Einsatz in der Ukraine kam, ist nicht geklÀrt. Allerdings lÀuft Medien zufolge in Russland seit Monaten eine verdeckte Mobilisierung von MilitÀrs, die in den Ruhestand versetzt wurden. So sollen bisher schon mindestens neun russische Reserveoffiziere, die Àlter als 50 Jahre alt waren, wÀhrend des Kriegs in der Ukraine ums Leben gekommen sein.