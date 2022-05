Uvalde/Washington (dpa) - Nach dem Massaker an einer Grundschule im Bundesstaat Texas hat US-Pr├Ąsident Joe Biden sch├Ąrfere Waffengesetze gefordert.

"Als Nation m├╝ssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte Biden im Wei├čen Haus. "Die Vorstellung, dass ein 18-j├Ąhriger Junge in ein Waffengesch├Ąft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen kann, ist einfach falsch."

Seit dem Massaker an der Grundschule Sandy Hook vor zehn Jahren im Bundesstaat Connecticut habe es mehr als 900 Vorf├Ąlle gegeben, bei denen Sch├╝sse auf Schulgel├Ąnden gemeldet worden seien, sagte Biden. Man k├Ânne nicht jede Trag├Âdie mit sch├Ąrferen Waffengesetzen verhindern - aber diese Gesetze h├Ątten positive Auswirkungen.

Ein 18 Jahre alter Angreifer hatte nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag in der Grundschule in der Kleinstadt Uvalde das Feuer er├Âffnet. US-Medien zufolge wurden mindestens 18 Kinder get├Âtet. Der Sch├╝tze sei ersten Erkenntnissen nach schlie├člich von Beamten get├Âtet worden, hie├č es.