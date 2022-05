China steht nach den neuesten EnthĂŒllungen zur Verfolgung der Uiguren massiv in der Kritik. Der Staatschef relativiert unterdessen die UniversalitĂ€t der Menschenrechte – es komme auf den Kontext an, so Xi Jinping.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich gegen eine Einmischung in innere Angelegenheiten unter dem Vorwand der Menschenrechte ausgesprochen. Vor dem Hintergrund internationaler VorwĂŒrfe ĂŒber MenschenrechtsverstĂ¶ĂŸe und die Verfolgung von Minderheiten in China wandte sich der PrĂ€sident am Mittwoch in Peking bei einem VideogesprĂ€ch mit UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet bei deren China-Besuch gegen eine "Politisierung" der Menschenrechte oder "zweierlei Maß" bei deren Betrachtung. "LĂ€nder brauchen keine gĂ€ngelnden Lektoren."