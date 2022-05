London (dpa) - Alkoholgeschw├Ąngerte Feiern bis in die Fr├╝he, Rotweinflecken an der Wand - und Bilder des Premierministers, der Partyg├Ąsten zuprostet.

Mit zahlreichen Details, die Downing Street wie eine Parallelwelt w├Ąhrend des strengen Corona-Lockdowns wirken lassen, zeigt derUntersuchungsberichtzur "Partygate"-Aff├Ąre ein erschreckendes Ausma├č an Verantwortungslosigkeit im Herzen der britischen Regierung auf. Auch Premierminister Boris Johnson zeigte sich entsetzt dar├╝ber, welche Verst├Â├če gegen die Corona-Regeln in seinem Amtssitz geduldet wurden.

Als Konsequenz soll Alkohol im britischen Regierungssitz k├╝nftig jedoch weitgehend verboten sein. Johnson erlie├č am Donnerstag dazu neue Regeln, wie ein Sprecher in London mitteilte. "Mitarbeitern ist kein Alkoholkonsum in Nummer 10 gestattet. Die einzige Ausnahme gilt f├╝r formelle Veranstaltungen - Besuche von f├╝hrenden internationalen Politikern." "Soziale Events" seien Mitarbeitern weiterhin erlaubt - aber nur unter den neuen Regeln. In Downing Street Nr. 10 hat der Premierminister seinen Sitz.