US-Außenminister Antony Blinken sagte am Donnerstag bei einer Rede in Washington : "Auch wenn der Krieg von PrĂ€sident (Wladimir) Putin weitergeht, werden wir uns weiterhin auf die grĂ¶ĂŸte langfristige Herausforderung fĂŒr die internationale Ordnung konzentrieren - und die geht von der Volksrepublik China aus". China sei das einzige Land, "das sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, und zunehmend auch die wirtschaftliche, diplomatische, militĂ€rische und technologische Macht, um dies zu tun".

Blinken Ă€ußerte sich in einer Grundsatzrede zur China-Politik der US-Regierung. Die Regierung von US-PrĂ€sident Joe Biden hat von Anfang an einen harten Ton gegenĂŒber Peking angeschlagen und China eine herausgehobene Stellung in ihrer Außenpolitik eingerĂ€umt - als grĂ¶ĂŸter Konkurrent der Vereinigten Staaten. Die USA und China sind die beiden grĂ¶ĂŸten Volkswirtschaften der Welt.