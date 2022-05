Die Verteidiger von Mariupol hĂ€tten heldenhaft und auf Befehl die Stadt gegen russischen Angriffe verteidigt. "Sie sind Helden und dĂŒrfen nicht in Vergessenheit geraten und mĂŒssen nach Hause zurĂŒckkehren", sagte Natalija Sarizka am Montag in Kiew vor Journalisten.

Sie ist Initiatorin der neuen Organisation "Frauen aus Stahl" in Anlehnung an die MĂ€nner, die wochenlang in dem Asow-Stahlwerk in Mariupol die Stellung gehalten hatten, bis sich die letzten von ihnen am 20. Mai in Gefangenschaft begaben. Sarizka und weitere Frauen forderten die internationale Gemeinschaft auf, alles fĂŒr die Freilassung der MĂ€nner zu tun.