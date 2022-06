Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der dadurch verĂ€nderten Sicherheitslage in Europa sind an diesem Mittwoch knapp 4,3 Millionen DĂ€ninnen und DĂ€nen aufgerufen, ĂŒber den fĂŒr ihr Land geltenden sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt abzustimmen. Noch bis zum Abend können sie mit Ja oder Nein auf die Frage antworten, ob sich DĂ€nemark kĂŒnftig an der europĂ€ischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit beteiligen kann. Mit einem vorlĂ€ufigen Ergebnis wird in den spĂ€ten Abendstunden gerechnet.