Neunter Jahrestag Erdo─čan bezeichnet Teilnehmer von Gezi-Protesten als "Flittchen" Von dpa Aktualisiert am 01.06.2022 - 15:35 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Demonstrant bei den Gezi-Protesten 2013: Bei Demonstrationen zum Jahrestag wurden zahlreiche Menschen festgenommen. (Quelle: Murad Sezer/Reuters-bilder)

Vor neun Jahren kam es in der T├╝rkei zu Massenprotesten auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Nun ÔÇô zum Jahrestag ÔÇô verh├Âhnt Pr├Ąsident Erdo─čan die Teilnehmenden.

Neun Jahre nach Beginn der Gezi-Proteste in der T├╝rkei hat der t├╝rkische Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdo─čan die Teilnehmer verunglimpft. "Die sind krank, das sind Flittchen", sagte Erdo─čan im t├╝rkischen Parlament. Er bezog sich dabei auf einen angeblichen Vorfall, bei dem Demonstrierende Bierflaschen in eine Moschee gebracht h├Ątten.

Bei Demonstrationen zum Jahrestag der Proteste wurden am Dienstagabend zahlreiche Menschen festgenommen. Allein in Istanbul seien 169 Menschen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, sagte die Anw├Ąltin Ezgi ├ľnalan der Deutschen Presse-Agentur. Sie warf der Polizei vor, "unrechtm├Ą├čig" gehandelt und Tr├Ąnengas gegen die Protestierenden eingesetzt zu haben. Auf der Polizeistation w├╝rden vier der Demonstrierenden weiterhin festgehalten. ├ľnalan zufolge seien diese dort geschlagen worden.

Landesweite Proteste gegen Erdo─čan

Bei den Protesten riefen kleinere Gruppierungen in der N├Ąhe des Taksim-Platzes in Istanbul den Slogan "├ťberall ist Taksim, ├╝berall ist Widerstand". Die Polizei unterband die Proteste teilweise brutal, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auch in zahlreichen anderen St├Ądten gingen Menschen auf die Stra├če.