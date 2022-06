Pelé schreibt Brief an Putin

Volksabstimmung DĂ€nemark schafft Verteidigungsvorbehalt nach 30 Jahren ab Von dpa Aktualisiert am 02.06.2022 - 05:02 Uhr Lesedauer: 2 Min. Das Volk hat entschieden: DĂ€nemark wird seinen EU-Verteidigungsvorbehalt abschaffen. (Quelle: Emil Helms/Ritzau Scanpix/AP/dpa./dpa)

Kopenhagen (dpa) - Nach 30 Jahren mit Sonderstatus will sich DĂ€nemark kĂŒnftig in die Verteidigungszusammenarbeit innerhalb der EU einbringen.

Knapp 67 Prozent der dĂ€nischen WĂ€hlerinnen und WĂ€hler stimmten bei einer Volksabstimmung am Mittwoch dafĂŒr, den sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt ihres Landes abzuschaffen. Nur rund 33 Prozent waren dafĂŒr, diesen Sonderstatus beibehalten zu wollen.

Damit wird sich DĂ€nemark kĂŒnftig an der europĂ€ischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit - beispielsweise an militĂ€rischen EU-Missionen - beteiligen können. Bislang bedeutete die EU-weit einzigartige Sonderregelung, dass sich das Land zwar an zivilen, nicht aber an militĂ€rischen Missionen der EU und auch nicht an der gemeinsamen Entwicklung etwa von Waffensystemen beteiligen konnte.

Krieg in der Ukraine Grund fĂŒr Neuausrichtung in EU-LĂ€ndern

Das klare Ergebnis ist ein weiteres Signal dafĂŒr, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine in verschiedenen EU-LĂ€ndern zur Neuausrichtung der jeweiligen Verteidigungspolitik gefĂŒhrt hat. Das zeigt sich auch in DĂ€nemarks direkter Nachbarschaft: In Deutschland hat Kanzler Olaf Scholz vor gut drei Monaten eine Zeitenwende ausgerufen, Schweden und Finnland haben sich dazu entschlossen, sich von ihrer jahrzehntelangen militĂ€rischen BĂŒndnisfreiheit zu verabschieden und die Mitgliedschaft in der Nato zu beantragen.

Knapp 4,3 Millionen DĂ€ninnen und DĂ€nen waren am Mittwoch aufgerufen, ĂŒber den Verteidigungsvorbehalt abzustimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 65,8 Prozent. Das Ergebnis wurde klarer als erwartet. Eine ĂŒberwĂ€ltigende Mehrheit der DĂ€nen habe dafĂŒr gestimmt, den Vorbehalt abzuschaffen, stellte die sozialdemokratische MinisterprĂ€sidentin Mette Frederiksen am Abend vor Parteifreunden in Kopenhagen fest. DĂ€nemark habe ein sehr deutliches Signal an seine VerbĂŒndeten, aber auch an den russischen PrĂ€sidenten Wladimir Putin gesendet.