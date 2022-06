FĂŒr die Menschen in Afrika verschĂ€rft jeder weitere Blockadetag die Lage. In den von der Krise am stĂ€rksten betroffenen LĂ€ndern wie Äthiopien, Kenia und Somalia könnte bald alle 48 Sekunden ein Mensch an Hunger sterben, warnt die internationale Hilfsorganisation Oxfam.