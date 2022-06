London (dpa) - Angesichts der schwierigen humanitĂ€ren Lage in den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine hat Großbritannien vor der Ausbreitung von tödlichen Krankheiten wie Cholera gewarnt.

Es gebe vermutlich bereits einen kritischen Medikamentenmangel in der sĂŒdukrainischen Stadt Cherson, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. In der Hafenstadt Mariupol drohe ein Cholera-Ausbruch.

"Seit Mai wurden einzelne FĂ€lle von Cholera gemeldet", hieß es unter Verweis auf Geheimdiensterkenntnisse. "Die medizinische Versorgung in Mariupol steht wahrscheinlich bereits kurz vor dem Zusammenbruch. Ein grĂ¶ĂŸerer Cholera-Ausbruch in Mariupol wird dies weiter verschĂ€rfen." In der Ukraine habe es 1995 eine schwere Cholera-Epidemie gegeben und seitdem immer wieder kleinere AusbrĂŒche, vor allem in der sĂŒdostukrainischen Region um Mariupol am Asowschen Meer.