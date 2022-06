Lauterbach in Lwiw: "Das Land braucht auch humanitÀre Hilfe"

"Die Ukraine braucht humanitĂ€re Hilfe genauso dringend wie unsere militĂ€rische UnterstĂŒtzung", sagte Lauterbach am Freitag im westukrainischen Lwiw (Lemberg) laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Lauterbach wurde von seinem ukrainischen Amtskollegen Viktor Ljaschko empfangen.

In Lemberg wollte Lauterbach an einer Geberkonferenz fĂŒr den Aufbau eines Reha-Zentrums fĂŒr Kriegsversehrte teilnehmen. Auf dem Programm stand auch der Besuch mehrerer KrankenhĂ€user. Ziel des Besuches ist es unter anderem, die Ukraine beim Aufbau von Traumazentren fĂŒr Verletzte zu unterstĂŒtzen, so das Ministerium.