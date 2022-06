In Videos, die in sozialen Medien und vom Nachrichtenportal "El Nacional" verbreitet wurden, ist zu sehen, wie er am Samstag w├Ąhrend eines Besuchs der Stadt San Carlos im Bundesstaat Cojedes beschimpft, geschubst und mit Gegenst├Ąnden beworfen wird. Auf einem Foto ist er mit zerrissenem Hemd zu sehen. Unklar war zun├Ąchst, ob der 38-J├Ąhrige verletzt wurde.

Guaid├│ hatte sich Anfang 2019 zum Interimspr├Ąsidenten des s├╝damerikanischen Landes erkl├Ąrt und versucht seitdem, Maduro aus dem Amt zu dr├Ąngen. Zwar erhielt er zun├Ąchst viel Unterst├╝tzung aus dem westlichen Ausland, in Venezuela selbst konnte er sich aber nie durchsetzen. Zuletzt verlor er auch in seiner Heimat deutlich an R├╝ckhalt. Die USA erkennen Guaid├│ weiterhin als demokratisch gew├Ąhlten Pr├Ąsidenten der Nationalversammlung und ├ťbergangsstaatschef an, wie das Wei├če Haus erst am Mittwoch nach einem Telefonat zwischen ihm und US-Pr├Ąsident Joe Biden bekr├Ąftigte.