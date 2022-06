Mit landesweit nur etwa 20.000 Stimmen Vorsprung landete Macrons Lager laut vorl├Ąufigem Endergebnis auf Rang eins vor dem neuen Linksb├╝ndnis. In der entscheidenden zweiten Wahlrunde wird dennoch mit einem klaren Sieg f├╝r das Mitte-Lager gerechnet. Das scheint auf den ersten Blick widerspr├╝chlich, liegt aber am komplizierten Mehrheitswahlsystem. Dennoch ist das Ergebnis vom Sonntag ein herber Schlag f├╝r Macron. Das Wichtigste nach dem ersten Wahlgang im ├ťberblick.

Die meisten Stimmen bekommen haben die Kandidaten von Macrons Mitte-B├╝ndnis, auch wenn ihnen deutliche Sitzverluste in der Nationalversammlung drohen. Sie kamen landesweit auf 25,75 Prozent. Das aus Linken, Kommunisten, Gr├╝nen und Sozialisten geschmiedete B├╝ndnis des Linkspolitikers Jean-Luc M├ęlenchon lag mit 25,66 Prozent ganz knapp dahinter - was an sich schon eine Schlappe f├╝r den Staatschef darstellt. Die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen erhielt 18,68 Prozent der Stimmen. Die Republikaner, derzeit st├Ąrkste Oppositionskraft in der Nationalversammlung, fuhren 10,42 Prozent ein.

Von den 577 zu vergebenden Mandaten wurden in der ersten Runde nur 2 direkt entschieden. Um den Rest wird am kommenden Sonntag im zweiten Wahlgang gestritten. Dort stehen sich aus jedem Stimmbezirk mindestens die beiden Erstplatzierten und all diejenigen gegen├╝ber, die mehr als 12,5 Prozent der Stimmen aller eingeschriebenen W├Ąhlerinnen und W├Ąhler erhalten haben. Dem Linksb├╝ndnis werden in Prognosen 150 bis 210 Sitze vorausgesagt, Macrons B├╝ndnis 255 bis 310, was f├╝r eine absolute Mehrheit reichen k├Ânnte.