Lesedauer: 3 Min.

Zeitenwende in Kolumbien: Der linke Kandidat Gustavo Petro konnte sich in einer Stichwahl bei der Präsidentenwahl gegen den Milliardär Rodolfo Hernández durchsetzen.

Richtungswechsel beim wichtigsten Verbündeten der USA in Südamerika: Der ehemalige Guerillero Gustavo Petro hat die Präsidentenwahl in Kolumbien knapp gewonnen. Der frühere Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá kam nach der vorläufigen Auszählung auf 50,5 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte. Der Immobilienunternehmer Rodolfo Hernández erhielt demnach 47,3 Prozent.