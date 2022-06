Aktualisiert am 23.06.2022 - 15:11 Uhr

Aktualisiert am 23.06.2022 - 15:11 Uhr

Erst war Österreich in Europa Vorreiter, dann fing das Land bei der Durchsetzung der Corona-Impfpflicht zu zögern an. Jetzt wurde die umstrittene Maßnahme komplett gestrichen.

Die Corona-Impfpflicht in Ă–sterreich wird abgeschafft. Das teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch (GrĂĽne) am Donnerstag in Wien mit. Das Gesetz lag zuletzt ohnehin auf Eis. "Die Impfpflicht bringt niemanden zum Impfen", sagte Rauch.