Oberster Rechtsberater tritt auch ab – Johnson kämpft weiter

In der Nacht zu Mittwoch wurde zudem ein weiterer R├╝cktritt bekannt: Der oberste Rechtsberater f├╝r England und Wales, Alex Chalk, legte ebenfalls sein Amt nieder. "In einer Zeit, in der unser Land vor gro├čen Herausforderungen steht, in der das Vertrauen in die Regierung selten so wichtig war, ist die Zeit f├╝r eine neue F├╝hrung leider gekommen", teilte der oberste Rechtsberater der Regierung in seinem R├╝cktrittsschreiben auf Twitter mit.