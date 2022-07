Regierungskrise in London: Ex-Minister ruft Kabinett zu Johnsons Sturz auf

"Ich f├╝rchte, es ist vorbei" Zur├╝ckgetretener Minister ruft Kabinett zu Johnsons Sturz auf Von dpa , t-online , aj , cck Aktualisiert am 06.07.2022 - 14:27 Uhr Lesedauer: 5 Min. Boris Johnson: Das Vertrauen in den britischen Premierminister sinkt. (Quelle: Glomex)

Zwei Minister weg, R├╝cktritte in zweiter und dritter Reihe, mehrere Abgeordnete in offener Rebellion: F├╝r viele Beobachter steht die Regierung von Boris Johnson nun endg├╝ltig vor dem Aus.

Die Konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson ist nach den R├╝cktritten zweier wichtiger Minister in Aufruhr. Bei den Tories herrsche "offener Krieg", kommentierte der Sender Sky News in der Nacht zum Mittwoch. Die BBC zitierte einen anonymen Parlamentarier, der sogar den "Geruch des Todes" im Londoner Parlamentsbezirk Westminster vernommen haben will. "Konservative Abgeordnete haben endg├╝ltig die Geduld mit ihrem Anf├╝hrer verloren, der f├╝r die W├Ąhler immer schneller zu einer verachtenswerten Figur wird", sagte der Politologe Mark Garnett von der Universit├Ąt Lancaster der Nachrichtenagentur dpa in London.

Der Druck auf die ohnehin schon krisengesch├╝ttelte Regierung hatte am Dienstagabend noch einmal zugenommen: Sowohl Finanzminister Rishi Sunak als auch Gesundheitsminister Sajid Javid erkl├Ąrten ihren R├╝cktritt. Beide kritisierten Johnson scharf und warfen ihm vor, das Ansehen der Konservativen Partei zerst├Ârt zu haben. Javid rief am Mittwoch seine ehemaligen Kabinettskollegen indirekt dazu auf, Johnson zu st├╝rzen. "Nichts zu tun, ist eine aktive Entscheidung", sagte er im Parlament in London. "Diejenigen von uns, die in einer Position dazu sind, haben die Verantwortung, etwas zu ├Ąndern."

Der Premierminister hatte zuvor einger├Ąumt, dass er von Vorw├╝rfen der sexuellen Bel├Ąstigung gegen einen Parteifreund, den konservativen Abgeordneten Chris Pincher, gewusst habe, den er dennoch in ein wichtiges Fraktionsamt gehievt hatte. Am Mittwoch wehrte er sich im Parlament gegen R├╝cktrittsforderungen. "In schweren Zeiten erwartet man von einer Regierung, dass sie ihre Arbeit fortsetzt und nicht davonl├Ąuft", sagte Johnson bei der traditionellen Befragung des Regierungschefs im Parlament. Mehr dazu lesen Sie hier.