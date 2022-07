Boris Johnson hat seinen R├╝cktritt als Parteichef der konservativen Tories bekannt gegeben. ├ťblicherweise bleibt der scheidende Parteichef so lange als Premierminister im Amt, bis ein Nachfolger gew├Ąhlt wird. Doch dagegen regt sich massiver Widerstand auch aus Reihen der Tories. Es k├Ânnte also wesentlich schneller gehen als gewohnt.

Wer aber k├Ânnte die Regierung in Gro├čbritannien nach Johnson ├╝bernehmen? Welche Alternativen bieten sich bei den Tories an?

Au├čenministerin Liz Truss

Die 46-j├Ąhrige Liz Truss gilt als Liebling der konservativen Basis. Am Donnerstag brach sie einem Bericht der BBC zufolge sofort ihre Reise zum G20-Gipfel nach Indonesien ab und kehrte nach London zur├╝ck, als sich Johnsons R├╝cktritt abzeichnete. Die 46-J├Ąhrige gilt als eine potenzielle Nachfolgerin des Premiers. In Johnsons Regierung war sie zun├Ąchst zwei Jahre lang Au├čenhandelsministerin, bevor die ├╝berzeugte Brexit-Bef├╝rworterin zur Au├čenministerin berufen wurde.

Seit vergangenem Jahr vertritt sie zudem als Chef-Unterh├Ąndlerin in Br├╝ssel britische Positionen. Ihr ├Âffentliches Image pflegt Truss sorgf├Ąltig: Vergangenes Jahr lie├č sie sich in einem Panzer ablichten, was an ein bekanntes Bild von Gro├čbritanniens erster Premierministerin, Margaret Thatcher, erinnert.