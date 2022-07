Boris Johnson tritt zurück: Ein Skandal zu viel

Das Pikante: Ein Ex-Staatssekretär bestätigt den Vorwurf gegen den Premier. Johnson sei persönlich über die Belästigungsvorwürfe informiert worden, so Simon McDonald in einem Brief an die Beauftragte für die Einhaltung parlamentarischer Standards. Gegenüber der BBC sagte McDonald, er habe gewusst, dass das, was er in den Tagen zuvor gesehen und gelesen habe, falsch sei.