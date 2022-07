Boris Johnson: Mehrere Minister erhöhen Druck auf britischen Premier

Kulturministerin Nadine Dorries und der Staatssekret├Ąr f├╝r Brexit-Chancen, Jacob Rees-Mogg, sollen ebenfalls vor Ort sein und einen R├╝cktritt Johnsons ablehnen. Dorries sagte vor Kameras, sie wolle Johnson "definitiv nicht" zum R├╝cktritt auffordern.

├ťber die Position von Handelsministerin Anne-Marie Trevelyan, die sich auch in der Downing Street aufhalten soll, ist derzeit nichts bekannt.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Johnson wurde w├Ąhrend der direkt im Fernsehen ├╝bertragen Ausschusssitzung am Mittwochnachmittag zu der Delegation befragt, antwortete jedoch nicht direkt. Zuvor hatte er bereits seinen R├╝cktritt vehement abgelehnt. "Ich werde nicht zur├╝cktreten", sagte Johnson emp├Ârt.

Er wolle nicht ├╝ber seine Person, sondern ├╝ber seine politische Agenda sprechen. An seine Kritiker gerichtet sagte er, sie untersch├Ątzten die Ambitionen von ihm und seinen Mitstreitern. Die Stimmung auf den B├Ąnken der Konservativen im Unterhaus ÔÇô normalerweise wird der Premier dort mit lautstarken "Yeah, Yeah, Yeah"-Rufen angefeuert ÔÇô war eisig.

Noch keine Regel├Ąnderung f├╝r Misstrauensvotum

Johnson hatte erst vor einem Monat ein Misstrauensvotum seiner Partei ├╝berstanden. Nach den derzeitigen Parteiregeln ist ein weiteres erst nach einem Jahr Wartezeit m├Âglich. Das zust├Ąndige 1922-Komitee wollte diese Regel am Mittwoch Berichten zufolge nicht ├Ąndern. Entwarnung allerdings gibt es f├╝r Johnson nicht. In der kommenden Woche wird die Komiteespitze neu gew├Ąhlt. Erwartet wird, dass die Gegner des Premierministers dann in der ├ťberzahl sein werden und erneut ├╝ber die Regel abstimmen.

Der in Tory-Kreisen hervorragend vernetzte Journalist James Forsyth vom konservativen "Spectator"-Magazin zitierte ein einflussreiches Mitglied des Gremiums damit, man wolle Johnson die Pistole auf die Brust setzen. Sollte er nicht freiwillig zur├╝cktreten, werde man den Weg f├╝r das Misstrauensvotum freimachen.

Johnson w├╝rde sich gegen jeden Misstrauensantrag wehren, schrieb die ITV-Redakteurin Anushka Asthana auf Twitter unter Berufung auf das Umfeld des Premiers. Allerdings w├╝rde er im Fall einer Niederlage bei einer solchen Abstimmung seinen R├╝cktritt einreichen, hie├č es weiter.

38 Regierungsmitglieder zur├╝ckgetreten

Ausgel├Âst wurde die j├╝ngste Regierungskrise in Westminster durch die Bel├Ąstigungsaff├Ąre um Johnsons Parteikollegen Chris Pincher. Sie hatte am Dienstag zu einer Reihe von R├╝cktritten im Kabinett gef├╝hrt. Zuvor war herausgekommen, dass Johnson von Vorw├╝rfen sexueller Bel├Ąstigung gegen Pincher wusste, bevor er ihn in ein wichtiges Fraktionsamt hievte. Das hatte sein Sprecher zuvor jedoch mehrmals abgestritten.

Die Aff├Ąre k├Ânnte sich als Tropfen erweisen, der das Fass zum ├ťberlaufen gebracht hat. Johnson steht schon seit Monaten massiv wegen illegaler Lockdown-Partys w├Ąhrend der Pandemie im Regierungssitz Downing Street unter Druck. Er hatte wegen Teilnahme an einer der illegalen Zusammenk├╝nfte selbst einen Strafbefehl von der Polizei erhalten.